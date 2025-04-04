В Грузии предлагают запретить ЛГБТ-прайд, как недавно сделала Венгрия

В Грузии инициировали законодательное предложение "О запрете ЛГБТ-маршей и связанных с ними красочных предметов".

Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили в пятницу, 4 апреля, пишет SOVA, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это предложение будет передано на рассмотрение в Комитет по правам человека.

"Есть законодательное предложение о запрете ЛГБТ-маршей и связанных с ними красочных предметов, которое будет передано в Комитет по правам человека [на рассмотрение]", – сказал Папуашвили.

Напомним, в октябре 2024 года Папуашвили подписал законы, которые ограничивают права ЛГБТ-сообщества, в частности закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

Всего в пакет входит 19 проектов законов, ключевым из них является проект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Правящая "Грузинская мечта" утверждает, что этим пакетом она хочет "защитить семейные ценности", но на самом деле он ограничивает права ЛГБТ-сообщества и вводит цензуру.

Отметим, этот законопроект Грузии похож на венгерский. 18 марта венгерский парламент принял закон партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.