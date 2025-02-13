Словенія домовилась із Фінляндією про закупівлю бронемашин Patria

Фінляндія та Словенія в четвер, 13 лютого, підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає закупівлю Любляною бронемашин фінського виробника Patria.

Про це повідомило фінське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Меморандум стосовно броньованих колісних машин Patria AMV підписали міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен та його словенський колега Борут Сайович у Брюсселі.

Документ передбачає, що Фінляндія надасть Словенії підтримку в закупівлі бронемашин у компанії Patria.

"Фінляндія розробила бронетехніку та її експлуатацію як у збройних силах, так і в промисловості, і це ноу-хау буде запропоновано оборонним відомством Словенії в межах майбутньої закупівлі автомобілів у компанії Patria", – пояснив Хяккянен.

Наразі точна кількість одиниць техніки і терміни її поставки до Словенії не визначені.

Виробник зазначає, що Patria AMV XP 8x8 – це провідний на ринку, високотехнологічний броньований автомобіль, який "пропонує чудову вогневу міць, захист та мобільність".

У листопаді 2024 року фінська компанія Patria отримала замовлення від Латвії на постачання 56 броньованих командно-штабних машин.

Нещодавно стало відомо, що латвійське Міністерство оборони замовило бронемашини Patria 6х6 і для України.