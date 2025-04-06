Латвия закупит у Испании БМП на 373 млн евро

Латвия заключила с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку Национальным вооруженным силам (НВС) 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление латвийского Министерства обороны, информирует "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, пока контракт предусматривает переоснащение одного батальона, но если станет доступным дополнительное финансирование, будет рассмотрен вопрос о переоснащении и других батальонов.

Для обеспечения оперативной совместимости транспортных платформ между батальонами министерство рассматривает возможность дальнейшего использования уже закупленных платформ.

Контракт с испанской компанией предусматривает возможность обсуждения закупки дополнительных платформ в дополнение к уже утвержденным 42 боевым машинам, количество и сроки поставки которых будут иметь соответствующее влияние на стоимость.

Договор предусматривает участие местной промышленности в выполнении договора в объеме 30% от общей суммы договора, сообщили в министерстве.

Участие промышленности возможно в выполнении заказов, передаче технологий и создании конкретных производственных мощностей, а также в других сопутствующих видах деятельности.

Заказанные боевые машины пехоты ASCOD оснащены броней четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматической пушкой, противотанковым оружием, пулеметом и другими передовыми технологиями, которые позволят солдатам контролировать поле боя.

Боевая машина управляется тремя солдатами и способна перевозить и десантировать шесть солдат в полном боевом снаряжении.

Напомним, Дания объявила о контракте на закупку 130 бронетранспортеров Patria, которые производятся в Финляндии.

Кроме того, Латвия заказала на своих предприятиях бронетранспортеры Patria 6x6, для Украины, чтобы передать их уже в этом году.

Словения также планирует покупать для себя БТР Patria.