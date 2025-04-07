Німецькі ЗМІ виявили підозрілу інтернет-активність у РФ перед резонансним терактом

Телеканал ZDF у новому розслідуванні виявив, що за кілька днів до резонансного нападу з ножем в місті Мангейм інтернет-користувачі з Росії активно шукали інформацію про "теракт у Німеччині".

Про це йдеться в матеріалі ZDF, передає "Європейська правда".

Фахівець із цифрової криміналістики Стівен Брошарт разом із ZDF виявив підозрілі пошукові запити з Росії напередодні кількох нападів мігрантів у німецьких містах у 2024 році.

Згідно з ними, напад з ножем на критика ісламу Міхаеля Штюрценбергера в Мангеймі вже був популярною темою онлайн-пошуку в Росії ще до нападу.

За чотири дні до нападу з Росії надходили пошукові запити про "терористичний напад у Мангеймі", "напад у Німеччині", "напад на Міхаеля Штюрценбергера" або "Міхаель Штюрценбергер зарізаний".

За словами Брошарта, це може свідчити про попередню обізнаність про злочин: "Ми фактично знаходимо пошукові запити з Росії про злочинця заздалегідь, про ім'я злочинця, і це вже дуже, дуже незвично".

Напередодні теракту в Мангеймі російські користувачі також шукали онлайн-трансляції з ринкової площі міста, де й стався напад, "що також дуже, дуже вражає", додає фахівець.

Член комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц від "Зелених" у коментарі ZDF зазначив, що виявлена підозріла інтернет-активність у Росії не є доказом російського сліду в теракті у Мангеймі.

"Я думаю, що цілком очевидно, що ці цифрові сліди, а також оцінка та аналіз цих цифрових слідів можуть бути важливою складовою того, щоб значно наблизитися до істини, і в цьому сенсі вони повинні бути враховані", – відзначив він.

Нагадаємо, нападником у Мангеймі у травні минулого року виявився шукач притулку з Афганістану. Він убив ножем поліцейського і поранив ще п'ятьох людей.

Це був перший із серії нападів з ножем або наїздів автомобілів на натовпи людей, скоєних іноземними громадянами, які сколихнули Німеччину за останній рік.