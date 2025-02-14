Наїзд авто на натовп у Мюнхені: за розслідування взялась Федеральна прокуратура

Федеральна прокуратура Німеччили взяла на себе розслідування наїзду автомобіля на натовп у Мюнхені, внаслідок якого постраждало 36 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку із тим, що справа має особливу важливість.

"Є підозри, що злочин було скоєно на релігійному ґрунті, і його слід розглядати як посягання на вільний демократичний порядок. Тому він може поставити під загрозу внутрішню безпеку Федеративної Республіки Німеччина", – оголосили у відомстві.

Раніше стало відомо, що підозрюваний громадянин Афганістану зізнався, що навмисно в'їхав у натовп демонстрантів у Мюнхені.

На тіл цього злочину канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд готує нові депортаційні рейси до Афганістану для вихідців цієї країни, які перебувають у німецьких в’язницях.