Німецький суд заборонив правим мітинг у Мангеймі, де смертельно поранили поліцейського

Адміністративний суд німецької землі Баден Вюртемберг заборонив ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" мітингувати на ринковій площі Мангейма, де тиждень тому смертельно поранили поліцейського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Найвищий адміністративний суд південно-західної землі сьогодні задовольнив скаргу міста Мангейм на рішення адміністративного суду Карлсруе, який дав зелене світло для проведення демонстрації на місці злочину. Демонстрація запланована на 18:00 і тепер може відбутися на площі Парадеплац, неподалік від ринкової площі.

Тижнем раніше 25-річний афганець поранив ножем п'ятьох учасників мітингу антиісламського руху Pax Europa і поліцейського. Пізніше 29-річний офіцер Рувен Лор помер від отриманих поранень.

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За словами регіонального лідера Маркуса Фройнмаєра, "АдН" хоче провести демонстрацію за два дні до європейських виборів у місці, де "ісламістський терор нібито завдав удару", щоб "послати чіткий політичний сигнал усій республіці".

Місто намагалося запобігти цьому, заборонивши мітинги і збори на ринковій площі і оголосивши площу місцем пам'яті загиблого поліцейського до 16 червня.

П'ятниця в Мангеймі була присвячена пам'яті Рувена Лора – з хвилиною мовчання, покладанням вінка і мітингами. Багато політиків приїхали до Мангейму спеціально для цього, в тому числі федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У Мангеймі стався ще один напад з ножем, у вівторок ввечері постраждав політик "Альтернативи для Німеччини".