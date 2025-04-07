Немецкие СМИ обнаружили подозрительную интернет-активность в РФ перед резонансным терактом

Телеканал ZDF в новом расследовании обнаружил, что за несколько дней до резонансного нападения с ножом в городе Мангейм интернет-пользователи из России активно искали информацию о "теракте в Германии".

Об этом говорится в материале ZDF, передает "Европейская правда".

Специалист по цифровой криминалистике Стивен Брошарт вместе с ZDF обнаружил подозрительные поисковые запросы из России накануне нескольких нападений мигрантов в немецких городах в 2024 году.

Согласно им, нападение с ножом на критика ислама Михаэля Штюрценбергера в Мангейме уже было популярной темой онлайн-поиска в России еще до нападения.

За четыре дня до нападения из России поступали поисковые запросы о "террористическое нападение в Мангейме", "нападение в Германии", "нападение на Михаэля Штюрценбергера" или "Михаэль Штюрценбергер зарезан".

По словам Брошарта, это может свидетельствовать о предварительной осведомленности о преступлении: "Мы фактически находим поисковые запросы из России о преступнике заранее, об имени преступника, и это уже очень, очень необычно".

Накануне теракта в Мангейме российские пользователи также искали онлайн-трансляцию на рыночной площади города, где и произошло нападение, "что также очень, очень впечатляет", добавляет специалист.

Член комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц от "Зеленых" в комментарии ZDF отметил, что обнаруженная подозрительная интернет-активность в России не является доказательством российского следа в теракте в Мангейме.

"Я думаю, что вполне очевидно, что эти цифровые следы, а также оценка и анализ этих цифровых следов могут быть важной составляющей того, чтобы значительно приблизиться к истине, и в этом смысле они должны быть учтены", – отметил он.

Напомним, нападавшим в Мангейме в мае прошлого года оказался искатель убежища из Афганистана. Он убил ножом полицейского и ранил еще пять человек.

Это был первый из серии нападений с ножом или наездов автомобилей на толпы людей, совершенных иностранными гражданами, которые всколыхнули Германию за последний год.