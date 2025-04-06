Іран заявляє, що прямі ядерні переговори зі США "були б безглуздими"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відкинув можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми як "безглузді".

Заяву іранського міністра наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Слова Аракчі пролунали на тлі того, що президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Іран готовий до прямих переговорів щодо своєї ядерної програми.

Як підкреслив глава іранського МЗС, "прямі переговори були б безглуздими зі стороною, яка постійно погрожує застосувати силу в порушення Статуту ООН і яка висловлює суперечливі позиції з боку різних своїх офіційних осіб".

"Ми залишаємося відданими дипломатії і готові спробувати шлях непрямих переговорів", – додав він.

Аракчі зазначив, що Іран "зберігає готовність до всіх можливих або ймовірних подій, і так само, як він серйозно ставиться до дипломатії і переговорів".

"Він також буде рішучим і серйозним у захисті своїх національних інтересів і суверенітету", – резюмував міністр.

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

У неділю, 30 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.

Того ж дня Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.