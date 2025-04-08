Трамп заявил о начале прямых ядерных переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о начале прямых переговоров с Ираном по иранской ядерной программе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете.

По его словам, в субботу состоится "очень большая встреча". В то же время он не рассказал подробнее, что именно это будет за встреча.

"Мы ведем прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они состоятся в субботу. У нас очень большая встреча, и мы увидим, что может произойти", – отметил американский президент.

Он также добавил, что убежден в том, что "все согласны с тем, что заключение соглашения было бы лучшим" за эскалацию.

Кроме того, Трамп выразил оптимизм, что переговоры будут успешными и убедят Иран отказаться от ядерной программы.

"Надеюсь, эти переговоры будут успешными... Если переговоры с Ираном не будут успешными, я думаю, что Иран будет в большой опасности", – отметил он.

По данным источников телеканала CNN, встречу американских и иранских чиновников организует Оман.

Но источник не смог сказать, кто будет участвовать и на каком уровне. Считается, что это может быть спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в понедельник, что США и Иран проведут "непрямые переговоры на высоком уровне" в Омане в субботу.

"Это такая же возможность, как и испытание. Мяч на поле Америки", – сказал он.

Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.

Еще в субботу 5 апреля Иран отвергал возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе как "бессмысленные".

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Трамп также говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.