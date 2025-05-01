Шеф Пентагону попередив Іран щодо підтримки хуситів

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив Іран, що той зіткнеться з наслідками за підтримку хуситів – навіть попри те, що Вашингтон відновив переговори з Тегераном щодо його ядерної програми.

Про це міністр написав у Х, передає "Європейська правда".

Гегсет попередив Іран, що США бачать, як той надає підтримку хуситам летальною зброєю.

"Ми точно знаємо, що ви робите. Ви дуже добре знаєте, на що здатні американські збройні сили, і вас попереджали. Ви заплатите за це в той час і в тому місці, які ми оберемо", – заявив шеф Пентагону.

Пізніше Гегсет на своєму особистому акаунті в X перепостив березневу заяву американського президента Дональда Трампа, де він заявив, що покладе на Іран відповідальність за будь-які атаки, здійснені хуситами.

В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.

Крім того, Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.

28 квітня США ввели санкції проти трьох суден за звинуваченнями у постачанні нафтопродуктів хуситам.

А 30 квітня Державний департамент США оголосив про санкції проти семи компаній, які займаються продажем іранської нафти.