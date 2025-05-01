Шеф Пентагона предупредил Иран о поддержке хуситов

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил Иран, что тот столкнется с последствиями за поддержку хуситов – даже несмотря на то, что Вашингтон возобновил переговоры с Тегераном по его ядерной программе.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Хегсет предупредил Иран, что США видят, как тот оказывает поддержку хуситам летальным оружием.

"Мы точно знаем, что вы делаете. Вы очень хорошо знаете, на что способны американские вооруженные силы, и вас предупреждали. Вы заплатите за это в то время и в том месте, которые мы выберем", – заявил шеф Пентагона.

Позже Хегсет на своем личном аккаунте в X перепостил мартовское заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он заявил, что возложит на Иран ответственность за любые атаки, совершенные группой хуситов.

В последние недели администрация США усилила военную кампанию против хуситов, увеличив количество ударов по их позициям в Йемене.

Кроме того, Трамп распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.

28 апреля США ввели санкции против трех судов по обвинениям в поставках нефтепродуктов хуситам.

А 30 апреля Государственный департамент США объявил о санкциях против семи компаний, занимающихся продажей иранской нефти.