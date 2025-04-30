США посилили санкції проти Ірану на тлі "ядерних" переговорів

Державний департамент США оголосив про санкції проти семи компаній, які займаються продажем іранської нафти.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу від 30 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Нові санкції США стосуються п'яти компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, які продавали нафтохімічну продукцію іранського походження третім країнам, а також двох фірм, що займаються перевезеннями.

"Доки Іран намагатиметься отримувати доходи від нафти та нафтохімічної продукції для фінансування своїх дестабілізуючих дій та підтримки терористичної діяльності і своїх союзників", – наголосив держсекретар Марко Рубіо.

Він пообіцяв, що США й далі вживатимуть заходів, щоб "притягнути до відповідальності як Іран, так і всіх його партнерів, які беруть участь в обході санкцій".

Адміністрація Дональда Трампа продовжує накладати санкції проти Ірвну попри те, що з початку квітня вони розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану. Натомість іранська сторона хоче домогтись скасування санкцій у межах майбутньої угоди.