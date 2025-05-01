Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми відклали

Заплановані на 3 травня переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені.

Це анонсував міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, повідомляє "Європейська правда".

За словами аль-Бусаїді, чия держава є посередником у переговорах між США та Іраном, вони перенесені "з логістичних причин".

"Нові дати будуть оголошені після взаємної домовленості", – додав він.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Раніше стало відомо, що представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами "ядерної угоди" 2015 року, погодились на зустріч з Іраном перед наступним раундом переговорів Тегерана й Вашингтона.