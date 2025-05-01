Переговоры между США и Ираном по ядерной программе отложены

Запланированные на 3 мая переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана были отложены.

Об этом объявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, сообщает "Европейская правда".

По словам аль-Бусаиди, чье государство является посредником в переговорах между США и Ираном, переговоры перенесены "по логистическим причинам".

"Новые даты будут объявлены после взаимной договоренности", – добавил он.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Ранее стало известно, что представители Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами "ядерного соглашения" 2015 года, согласились на встречу с Ираном перед следующим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона.