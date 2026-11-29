Під час референдуму у неділю більш ніж половина громадян Швейцарії підтримала ініціативу, яка забороняє використовувати гучні феєрверки.

Про це повідомляє мовник SRF, який наводить попередні результати голосування, передає "Європейська правда".

За ініціативу, яка забороняє використання гучної піротехніки під час свят, проголосували 59,8% швейцарців. 40,2% учасників референдуму виступили проти.

Тепер парламент та уряд Швейцарії мають два роки, щоб напрацювати відповідний законопроєкт, який заборонить передусім приватне використання гучних феєрверків.

Згідно з текстом ініціативи, винятки передбачені для заходів "надрегіонального значення". У разі свят такого масштабу кантони можуть видавати дозволи на використання феєрверків, наприклад, на 1 серпня, коли відзначають День заснування Швейцарської Конфедерації. При цьому приватним особам категорично забороняється самостійно запускати гучні феєрверки.

Менш гучні піротехнічні засоби, такі як бенгальські вогні або традиційні "вулкани", за задумом ініціаторів обмежень, мають залишатися дозволеними.

За ініціативою стояли організації з захисту тварин. Їх підтримали екологічні організації, мисливські наглядачі та частина сільськогосподарської галузі. Також за "так" висловилися деякі політичні партії, зокрема "Зелені". Вони аргументували це тим, що приватне використання феєрверків вийшло з-під контролю.

Федеральна рада та парламент, а також консервативні партії, такі як Швейцарська народна партія (SVP), Ліберально-демократична партія (FDP), а також Швейцарська асоціація ремісників та галузь феєрверків рекомендували проголосувати "ні".

Цього дня у Швейцарії також відбувався референдум щодо за послаблення експортних обмежень зброї швейцарського виробництва. Ініціативу підтримало понад 54% громадян.

А 27 вересня 70% швейцарців на референдумі проголосували проти закріплення в конституції суворого визначення нейтралітету, яке вимагало б від Швейцарії обмежити співпрацю з НАТО та скасувати санкції проти Росії.