CNN: Трамп залишить шефа Пентагону на посаді, попри скандал із витоком даних

Американський президент Дональд Трамп вважає, що очільник Пентагону Піт Гегсет, який нещодавно потрапив до скандалу із витоком військових даних, повинен залишатися на посаді.

Про це пише CNN із посиланням на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, думка Трампа про Гегсета різко відрізняється від того, як він ставиться до радника з національної безпеки Майкла Волца після інциденту з Signal. За інформацією ЗМІ, він має залишити посаду.

Вони зазначили, що Трамп втратив довіру до Волца ще раніше – зокрема через те, що той додав до внутрішнього чату посадовців журналіста The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа.

Хоча Трамп не вважав, що Гегсет проявив розсудливість, поділившись планом військових дій у Ємені в щонайменше двох групових чатах, за словами обізнаних співрозмовників, він вважав, що шеф Пентагону не повинен бути звільнений після того, як адміністрація витратила стільки політичного капіталу на його затвердження.

Як відомо, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

А NBC News писало, що глава Пентагону у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".

Трамп, своєю чергою, 28 квітня заявив, що, на його думку, Гегсет зможе "зібрати себе докупи", натякаючи, що планує залишити його на посаді глави Пентагону попри нещодавні скандали.

Деталі читайте у статті: Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.