Трамп вірить, що шеф Пентагону "збере себе докупи"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, міністр оборони Піт Гегсет зможе "зібрати себе докупи", натякаючи, що планує залишити його на посаді глави Пентагону попри нещодавні скандали.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Американський президент розповів, що мав розмову із Гегсетом, а також висловив впевненість, що той зможе зібратися.

"Я думаю, він зможе зібрати себе докупи. Я з ним говорив – позитивна розмова, але серйозна", – сказав він.

Як передає агентство, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам у понеділок, 28 квітня, що Трамп "абсолютно впевнений у здатності міністра керувати Пентагоном".

"Саме тому він і висунув його на цю посаду. Саме тому Сенат підтримав його кандидатуру", – сказала вона.

Як відомо, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Нещодавно Reuters писало, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.

А NBC News писало, що глава Пентагону у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".

Деталі читайте у статті: Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.