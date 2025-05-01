CNN: Трамп оставит шефа Пентагона на посту, несмотря на скандал с утечкой данных

Американский президент Дональд Трамп считает, что глава Пентагона Пит Хэгсет, который недавно попал в скандал с утечкой военных данных, должен остаться на своем посту.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, мнение Трампа о Хэгсете резко отличается от того, как он относится к советнику по национальной безопасности Майклу Волцу после инцидента с Signal. По информации СМИ, он должен покинуть свой пост.

Они отметили, что Трамп потерял доверие к Волцу еще раньше – в частности из-за того, что тот добавил во внутренний чат чиновников журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Хотя Трамп не считал, что Хэгсет проявил благоразумие, поделившись планом военных действий в Йемене как минимум в двух групповых чатах, по словам осведомленных собеседников, он считал, что шеф Пентагона не должен быть уволен после того, как администрация потратила столько политического капитала на его утверждение.

Как известно, в Белом доме отрицают возможное увольнение Хэгсета после нового скандала с Signal.

А NBC News писало, что глава Пентагона в борьбе за сохранение своей должности на фоне множества сообщений о его поведении и внутренних разборках в оборонном ведомстве начал вести себя "непредсказуемо" и испытывает "неуверенность".

Трамп, в свою очередь, 28 апреля заявил, что, по его мнению, Хегсет сможет "взять себя в руки", намекая, что планирует оставить его на посту главы Пентагона несмотря на недавние скандалы.

Подробности читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке.