Глава МИД Франции: ЕС хочет согласовать с США следующий пакет санкций против России

Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.

Об этом в интервью агентству AFP заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает "Европейская правда".

Барро подтвердил, что Европейский Союз уже готовит 17-й пакет санкций против России.

Он упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о "разгромных" санкциях против РФ и отметил, что ЕС стремится скоординировать свои действия с Соединенными Штатами.

"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грему, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", – отметил министр.

Глава французской дипломатии дополнительно подчеркнул, что на данный момент "единственным препятствием для мира в Украине сегодня является Владимир Путин".

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Ранее стало известно, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

В этот пакет санкций против России, в частности, могут войти российский "Росатом", экспорт сжиженного газа и "теневой" флот РФ.