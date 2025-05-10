160 тисяч іспанців були ізольовані в своїх домівках через токсичну хмару

У суботу було скасовано наказ про ізоляцію близько 160 000 людей в північно-східному регіоні Іспанії Каталонії після того, як пожежа на промисловому об'єкті викликала токсичну хмару хлору на великій території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Пожежа на підприємстві з виробництва засобів для чищення басейнів почалася о 2:20 ночі у Віланова-і-ла-Гельтру, містечку за 48 кілометрів на південь від Барселони, і спричинила величезний шлейф хлорного диму над місцевістю.

Влада наказала людям у постраждалій зоні залишатися вдома, але через кілька годин скасувала це розпорядження.

"Якщо ви перебуваєте в зоні ураження, не залишайте свій будинок або місце роботи", – заявила служба цивільного захисту в соціальній мережі X.

Ніхто не постраждав від пожежі, повідомили в суботу каталонські служби з надзвичайних ситуацій, але жителі п'яти міст отримали повідомлення на свої мобільні телефони з проханням залишатися вдома.

"Хлору дуже важко загорітися, але коли це відбувається, його дуже важко загасити", – сказав власник промислової власності Хорхе Вінуалес Алонсо в інтерв'ю місцевій радіостанції Rac1.

Він сказав, що причиною пожежі могла стати літієва батарея.

Потяги, які мали проїжджати через цей район, були затримані, дороги перекриті, а інші заходи скасовані.

Пожежа вже під контролем, повідомив телеканалу TVE речник цивільного захисту Жоан Рамон Кабельо.

Нагадаємо, у березні пожежа на підстанції у Лондоні паралізувала роботу аеропорту Хітроу.

А в Німеччині на початку квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.