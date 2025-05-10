160 тысяч испанцев были изолированы в своих домах из-за токсичного облака

В субботу был отменен приказ об изоляции около 160 000 человек в северо-восточном регионе Испании Каталонии после того, как пожар на промышленном объекте вызвал токсичное облако хлора на большой территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пожар на предприятии по производству средств для чистки бассейнов начался в 2:20 ночи в Виланова-и-ла-Гельтру, городке в 48 километрах к югу от Барселоны, и вызвал огромный шлейф хлорного дыма над местностью.

Власти приказали людям в пострадавшей зоне оставаться дома, но через несколько часов отменили это распоряжение.

"Если вы находитесь в зоне поражения, не покидайте свой дом или место работы", – заявила служба гражданской защиты в социальной сети X.

Никто не пострадал от пожара, сообщили в субботу каталонские службы по чрезвычайным ситуациям, но жители пяти городов получили сообщения на свои мобильные телефоны с просьбой оставаться дома.

"Хлору очень трудно загореться, но когда это происходит, его очень трудно потушить", – сказал владелец промышленной собственности Хорхе Винуалес Алонсо в интервью местной радиостанции Rac1.

Он сказал, что причиной пожара могла стать литиевая батарея.

Поезда, которые должны были проезжать через этот район, были задержаны, дороги перекрыты, а другие мероприятия отменены.

Пожар уже под контролем, сообщил телеканалу TVE представитель гражданской защиты Жоан Рамон Кабельо.

Напомним, в марте пожар на подстанции в Лондоне парализовал работу аэропорта Хитроу.

А в Германии в начале апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.