У Литві розпочався судовий процес над українцем за підозрою у підпалі IKEA

У середу, 16 квітня, у Вільнюському обласному суді розпочався судовий процес у справі про тероризм, де 18-річного українця звинувачують у скоєнні терористичного акту шляхом влаштування вибуху і пожежі в магазині IKEA в литовській столиці.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Підсудний, якого також звинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин, був доставлений на закрите слухання під конвоєм Служби громадської безпеки.

Фото: LRT

Литовська прокуратура кваліфікувала інцидент, що стався у березні 2024 року, як терористичний акт. Справа була передана до суду в середині березня і передбачає звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу: вчинення терористичного акту, дії з терористичним наміром і незаконне зберігання вибухових речовин.

Як свідчать матеріали справи, 8 травня 2024 року вибуховий пристрій з таймером був закладений всередині магазину IKEA у Вільнюсі. Вибух спричинив пожежу та значні матеріальні збитки.

Влада стверджує, що напад здійснила терористична група, яка координувала свої дії за допомогою зашифрованих повідомлень у соціальних мережах. Група підозрюється у зв'язках з російськими спецслужбами.

Прокуратура вважає, що акт був організований і замовлений особами, пов'язаними зі спецслужбами Росії.

У скоєнні нападу підозрюються двоє громадян України віком до 20 років. Один з них, якому на той час було 17 років, наразі перебуває під вартою в Литві. Другий підозрюваний затриманий у Польщі.

За словами офіційних осіб, розслідування щодо тих, хто організував напад, триває, і для кількох осіб оголошено міжнародний розшук.

Обвинувачений був заарештований 13 травня 2024 року поблизу Паневежиса, Литва. Влада стверджує, що перехопила його, коли він їхав автобусом у напрямку Риги, Латвія, і нібито планував другу атаку з використанням матеріалів, які раніше зберігалися в Литві.

До суду також надійшов цивільний позов про відшкодування збитків на суму 485 тисяч євро від IKEA.

Нещодавно спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс повідомив, що, хоча рівень загрози в країні не змінився, служби безпеки готуються до нової хвилі диверсійних операцій.