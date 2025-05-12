Туск: масштабный пожар в торговом центре Варшавы год назад был диверсией по заказу РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск впервые прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал 11 мая.

Вечером 11 мая Туск вместе с генпрокурором Адамом Боднаром и министром внутренних дел и администрации Томашем Семёняком выступили с заявлением о том, что нитки расследования пожара в торговом центре на улице Маривильской привели в Россию.

"На основе собранных доказательств мы знаем, что пожар стал результатом поджога, совершенного по заказу российских спецслужб", – объявил Туск.

"Мы располагаем подробной информацией о том, как произошел заказ и поджог, как злоумышленники задокументировали его. Их действия были организованы и руководились установленным лицом, находящимся на территории РФ", – добавил премьер.

Он отметил, что часть причастных уже задержана, некоторые остаются на свободе.

"Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные мероприятия, направленные на их задержание", – сказал Дональд Туск, добавив, что в этом вопросе ведется сотрудничество с Литвой, где также произошли подобные случаи.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая. Дональд Туск сначала говорил, что следователи не видят признаков диверсии, но уже в конце месяца намекнул, что это не исключено. Инцидент был крупнейшим из серии пожаров разного масштаба по всей территории страны.

Тогда же произошел поджог в магазине IKEA в Вильнюсе. Следствие подозревает в преступлении украинца, который сотрудничал с российскими спецслужбами, над ним весной 2025 года начался суд.