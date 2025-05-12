В Польше предъявили обвинения двум украинцам по делу о поджоге ТЦ в Варшаве

Польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

Об этом сообщает RMF FM, информирует "Европейская правда".

По данным радиостанции, эти двое украинцев сотрудничали с поджигателями.

В прокуратуре отметили, что один из них, Даниил Б., получил задание из России снять на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в Россию. Там их опубликовали в социальных сетях.

Второй подозреваемый – заказчик съемок Александр В.

Оба они являются членами организованной группы, целью которой был поджог крупных объектов в странах ЕС с целью запугивания людей.

Даниил Б., который сейчас находится под арестом в Литве, подозревается в участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении акта саботажа террористического характера.

Подобные обвинения выдвинуты против Александра В., однако они не были ему объявлены, поскольку он находится в России.

На него выдан ордер на арест, а также подано ходатайство о выдаче европейского ордера.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года. Дональд Туск сначала говорил, что следователи не видят признаков диверсии, но уже к концу месяца намекнул, что это не исключено. Инцидент был крупнейшим из серии пожаров разного масштаба по всей территории страны.

Ранее польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.

В связи с этим глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о намерении отозвать согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.