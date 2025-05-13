Ермак: если Путин не приедет в Турцию, это будет последним сигналом

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Владимир Путин откажется от переговоров в Турции, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом руководитель ОПУ заявил во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025, его заявление приводит пресс-служба.

По словам Ермака, по состоянию на сейчас россияне не дали никакого ответа относительно участия Путина в переговорах в Турции. Киев подтвердил, что президент Зеленский готов и будет в Турции.

Ермак добавил, что вчера было также "очень сильное и четкое" заявление президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции.

"Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", – сказал руководитель Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что в случае отказа России от переговоров должна быть сильная реакция США и всего мира: новые санкции против РФ и увеличение военной помощи Украине.

Глава Офиса главы государства также отметил, что продолжается работа над формированием гарантий безопасности для Украины.

"Но самая серьезная и самая сильная гарантия – это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности", – сказал Ермак.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

По данным СМИ, европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций.