ЄС чекає на готовність Путіна зустрітися з Зеленським 15 травня і погрожує Росії санкціями

Європейський Союз очікує, що очільник Кремля Владімір Путін буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 15 травня, а також ЄС готовий запровадити додаткові санкції проти Росії у разі відсутності припинення вогню.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 13 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Головна речниця Єврокомісії повідомила, що ЄС не відмовився від ідеї запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню, а також що Євросоюз очікує на готовність Путіна зустрітися з Зеленським цього тижня.

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", – заявила Паула Піньо.

І додала, що Путін, "напевно, був здивований готовністю президента Зеленського зустрітися особисто".

Також головна речниця ЄС наголосила, що Євросоюз не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо вона не прийме рішення про припинення вогню.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка (Єврокомісії) Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", – сказала вона.

Нагадаємо, що напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що готовий прийняти переговори України з РФ, – а хазяїн Кремля Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

Проте, за даними ЗМІ, європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій.