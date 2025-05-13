ЕС ждет готовности Путина встретиться с Зеленским 15 мая и угрожает России санкциями

Европейский Союз ожидает, что глава Кремля Владимир Путин будет готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 15 мая, а также готов ввести дополнительные санкции против России в случае отсутствия прекращения огня.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 13 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что ЕС не отказался от идеи ввести дополнительные санкции против России, если она не согласится на прекращение огня, а также что Евросоюз ожидает готовности Путина встретиться с Зеленским на этой неделе.

"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", – заявила Паула Пиньо.

И добавила, что Путин, "наверное, был удивлен готовностью президента Зеленского встретиться лично".

Также главный представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если она не примет решение о прекращении огня.

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент (Еврокомиссии) Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", – сказала она.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после того американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

По данным СМИ, европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций.