Парламент Грузії зробив крок до схвалення посиленого міграційного законодавства

Парламент Грузії в першому читанні проголосував за пакет змін, які передбачають посилення міграційного законодавства.

Про це повідомляє "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі змінами, до Кримінального кодексу впроваджується нова міра покарання – видворення іноземця з Грузії та заборона на в'їзд до країни на певний термін або заборона на в'їзд.

Також значно спрощується процедура видворення іноземців, які нелегально перебувають у країні.

Для запобігання зловживанням процедурою отримання притулку запроваджується прискорений розгляд заяв на притулок для іноземців, які не подали прохання протягом місяця після в'їзду в країну.

Крім того, запроваджується новий механізм, згідно з яким розгляд заяви на притулок здійснюватиметься прямо на державному кордоні, без допуску іноземця на територію країни, якщо його в'їзд становить загрозу державній безпеці.

Також впроваджується спрощений (електронний) порядок вручення ухвалених рішень, що значно полегшить контроль за термінами оскарження.

Буде обмежено можливість видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям, щодо яких розпочато процедуру видворення або вже ухвалено рішення про їхнє видворення з Грузії.

Ініціатором законопроєкту виступив уряд Грузії, а автором – Міністерство внутрішніх справ.

На початку квітня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе скоротив термін безвізового перебування українців у країні.

Також у Грузії схвалили оновлений закон про "іноагентів", який партія влади називає "копією американського".

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикували новий закон "про іноагентів", як і оновлений закон про телерадіомовлення.