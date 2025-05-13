Парламент Грузии сделал шаг к одобрению ужесточенного миграционного законодательства

Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за пакет изменений, которые предусматривают ужесточение миграционного законодательства.

Об этом сообщает "Грузия Online„ сообщает "Европейская правда".

Согласно изменениям, в Уголовный кодекс вводится новая мера наказания – выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок или запрет на въезд.

Также значительно упрощается процедура выдворения иностранцев, которые нелегально находятся в стране.

Для предотвращения злоупотреблений процедурой получения убежища вводится ускоренное рассмотрение заявлений на убежище для иностранцев, которые не подали прошение в течение месяца после въезда в страну.

Кроме того, вводится новый механизм, согласно которому рассмотрение заявления на убежище будет осуществляться прямо на государственной границе, без допуска иностранца на территорию страны, если его въезд представляет угрозу государственной безопасности.

Также внедряется упрощенный (электронный) порядок вручения принятых решений, что значительно облегчит контроль за сроками обжалования.

Будет ограничена возможность выдачи вида на жительство иностранцам, в отношении которых начата процедура выдворения или уже принято решение об их выдворении из Грузии.

Инициатором законопроекта выступило правительство Грузии, а автором – Министерство внутренних дел.

В начале апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сократил срок безвизового пребывания украинцев в стране.

Также в Грузии одобрили обновленный закон об "иноагентах", который партия власти называет "копией американского".

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый закон "об иноагентах", как и обновленный закон о телерадиовещании.