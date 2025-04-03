Грузія скоротила термін безвізового перебування біженців з України до одного року

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе скоротив термін безвізового перебування українців у країні.

Про це повідомило NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

У четвер, 3 квітня, стало відомо, що термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного.

"Громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи і перебувати на території країни протягом одного повного року", – йдеться в документі.

Громадянам України, які в'їхали і перебували на території Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування продовжать до 24 лютого 2026 року.

Як зазначається, у лютому 2023 року влада Грузії дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох років. У квітні 2024 року термін продовжили до трьох років.

Нещодавно румунський уряд продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу людям вразливих категорій, які виїхали із зони збройного конфлікту в Україні.

Повідомляли також, що влада Амстердама протягом останніх кількох тижнів змушена відмовляти українським біженцям, оскільки в місті для них не вистачає місця.

Нещодавно стало відомо, що з 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права на безкоштовний проїзд в громадському транспорті міста.