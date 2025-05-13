У Німеччині взяли під арешт лідера ключової групи "рейхсбюргерів"

У Німеччині арештували Петера Фітцека – засновника ультраправого об'єднання "Королівство Німеччина", яке перед тим визнали забороненим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MDR.

Окрім Фітцека також були арештовані троє інших членів групи.

Як пояснили в прокуратурі, відповідно до "конституції" королівства Фітцек, як так званий "верховний суверен", володів контролем і правом ухвалення рішень у всіх важливих сферах.

"Він визначав ідеологічну орієнтацію і видавав власні закони", додали у відомстві.

Фітцек заснував "Королівство Німеччина" 2012 року.

Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини відносить Фітцека і його прихильників до руху "рейхсбюргерів" ("громадян рейху"), котрі не визнають законною сучасну німецьку державу.

Федеральний міністр внутрішніх справ 13 травня оголосив забороненою ультраправу групу "Королівство Німеччина". Під заборону потрапили і кілька дрібніших організацій.

На початку року МВС Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.