Найвідоміший фігурант справи про спробу держперевороту в Німеччині заперечує провину

Ймовірний організатор змови з метою повалення влади в Німеччині, 72-річний дворянин Генріх XIII принц Ройс, у п’ятницю 28 червня дав свідчення в суді у Франкфурті-на-Майні, де розглядають справу про спробу державного перевороту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

У двогодинній промові на суді Ройс в основному розповів про сім’ю, поскаржився на "знущання над психікою і душею" з боку вчителів, а також поділився хвилюваннями через присутність близьких родичів у залі.

"Мій стан нестабільний, я не знаю, що відбувається, я чесно не можу сказати вам, що відбувається", – сказав він головуючому судді Юргену Бонку, який тричі переривав засідання.

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Ройс неодноразово підкреслював, що ненавидить насильство, часто хворіє і має поганий стан здоров'я.

"Як мене звинувачують у близькості до нацистського режиму, для мене залишається загадкою. Я не маю до цього ніякого відношення", – сказав він, пізніше назвавши справу і переконання змовників "троянським конем", який нічого не зробив.

Нагадаємо, йдеться про рух "рейхсбюргерів", який не визнає утворення сучасної Німеччини після Другої світової війни.

Кілька представників руху, включно з імовірним ватажком і німецьким дворянином Генріхом XIII принцом Ройсом, наприкінці 2022 року були звинувачені у підготовці перевороту проти німецького уряду.

Справу розділили на кілька судових процесів – головним чином через велику кількість обвинувачених. Судовий процес над дев'ятьма особами в Штутгарті, який розпочався наприкінці квітня, зосереджений на військовій складовій змови.

У Франкфурті-на-Майні почався суд над ймовірними ватажками та найвідомішими підозрюваними. Вісьмох підсудних у Мюнхені звинувачують у членстві та заснуванні терористичної організації, а також у підготовці державної зради.