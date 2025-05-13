В Германии взяли под арест лидера ключевой группы "рейхсбюргеров"

В Германии арестовали Петера Фитцека – основателя ультраправого объединения "Королевство Германия", которое перед тем признали запрещенным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

Кроме Фитцека также были арестованы трое других членов группы.

Как пояснили в прокуратуре, согласно "конституции" королевства Фитцек, как так называемый "верховный суверен", обладал контролем и правом принятия решений во всех важных сферах.

"Он определял идеологическую ориентацию и издавал собственные законы", добавили в ведомстве.

Фитцек основал "Королевство Германия" в 2012 году.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии относит Фитцека и его сторонников к движению "рейхсбюргеров" ("граждан рейха"), которые не признают законным современное немецкое государство.

Федеральный министр внутренних дел 13 мая объявил запрещенной ультраправую группу "Королевство Германия". Под запрет попали и несколько более мелких организаций.

В начале года МВД Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.