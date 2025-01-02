У ФРН розшукують майже 200 ультраправих, які не визнають німецьку державу

Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RND.

Розшукувані ультраправі є членами руху "рейхсбюргерів" ("громадяни Рейху") або "зельбстфервальтерів" ("самоуправлінців"). Вони стверджують, що живуть або в неіснуючій Німецькій імперії, або на територіях, які в односторонньому порядку проголосили незалежними в межах Німеччини.

Загалом проти них видали 254 ордери на арешт, повідомили в німецькому МВС, причому на деяких підозрюваних видали більш як один ордер.

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20 з цих ордерів були видані за політично мотивовані злочини, пов'язані з насильством, 77 – за інші політично мотивовані злочини, решта стосуються "загальнокримінальних злочинів без політичної мотивації".

За даними органів безпеки, понад 20 розшукуваних "рейхсбюргерів" перебувають за кордоном. Деякі німецькі ультраправі перебувають у розшуку кілька років.

Нагадаємо, "рейхсбюргери" заперечують легітимність та існування сучасної німецької держави та розпад у 1918 році Німецької імперії. "Зельбстфервальтери" в односторонньому порядку оголосили свою власність суверенною і незалежною від Німеччини.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.