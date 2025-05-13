У Німеччині заборонили ключову групу "рейхсбюргерів"

У Німеччині оголосили забороненою ультраправу групу "Королівство Німеччина", у її ключових учасників проходять обшуки.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний міністр внутрішніх справ 13 травня оголосив забороненою ультраправу групу "Королівство Німеччина", яку називають ключовою серед об’єднань "рейхсбюргерів", котрі не визнають законною сучасну німецьку державу. Під заборону потрапили і кілька дрібніших організацій.

Міністр обґрунтував рішенням тим, що їхня діяльність спрямована проти конституційного ладу.

За даними Spiegel, лідера групи Петера Фіцека вже затримано за розпорядженням прокуратури, а у помешканнях ключових членів проходять обшуки. В операції, що триває з раннього ранку у кількох федеральних землях, беруть участь сотні правоохоронців.

Лідера групи та ще трьох підозрюють у створенні злочинного угруповання.

Група "Королівство Німеччина" була заснована Фіцеком у 2012 році у землі Саксонія-Ангальт і має до 6 тисяч послідовників. Її називають найбільшою групою "рейхсбюргерів" – ультраправого руху, послідовники якого заперечують легітимність сучасної Німеччини.

59-річний Фіцек заохочує звертання до нього як "король Петер I" та влаштовував "коронацію". Представники групи неодноразово з’являлися на різних семінарах та намагалися купувати нерухомість і землю для групи. Зокрема, у 2022 році "рейхсбюргерам" вдалося купити замок у Саксонії, а в 2023 році – готель, що не використовувався, та великий приватний будинок. Група також створила свій власний "банк" – що закінчилося рейдом із вилученням документів, готівки та золотих злитків. Фіцек після того заявив, що німецька влада "діє як мафія" і це "акт війни проти іншого суб’єкта міжнародного права".

На початку року МВС Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.