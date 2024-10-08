Cпроба путчу в Німеччині: "Рейхсбюргери" хочуть викликати Путіна як свідка

У Вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні продовжується розгляд справи про спробу повалення влади в Німеччині так званими "рейхсбюргерами", які запропонували викликати Владіміра Путіна як свідка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час слухань у вівторок, 8 жовтня, розглядались листи, вилучені в одного з найбільш відомих фігурантів справи про "рейхсбюргерів" – дворянина Генріха XIII принца Ройса.

Він зокрема писав, що "імперія 1918 року не закінчилася", маючи на увазі Німецьку імперію, що існувала з середини ХІХ століття й до кінця Першої світової війни.

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В одному з електронних листів Ройса йшлось про те, як можна досягти визнання "суверенних держав-членів імперії", і що Владімір Путін нібито "поінформований про мою діяльність".

На це адвокат одного зі співвідповідачів у справі запропонував викликати Путіна як свідка. Адвокат Ройса погодився і запропонував викликати також експрезидента США Барака Обаму, який "міг би щось сказати про питання суверенітету Німеччини", пише DPA.

У суді зачитали також листа принца Ройса міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову, де той просить визнати його князівства "першими складовими частинами" Німецького Рейху, а його самого – "послом" Німецького Рейху, а також стверджує, що допомога Росії в цьому плані може призвести до "тривалого глобального миру".

Нагадаємо, рух "рейхсбюргерів" не визнає утворення сучасної Німеччини після Другої світової війни. Кілька його представників наприкінці 2022 року були звинувачені у підготовці перевороту проти німецького уряду.

Справу розділили на кілька судових процесів – головним чином через велику кількість обвинувачених. Судовий процес над дев'ятьма особами в Штутгарті, який розпочався наприкінці квітня, зосереджений на військовій складовій змови.

У Франкфурті-на-Майні почався суд над ймовірними ватажками та найвідомішими підозрюваними. Вісьмох підсудних у Мюнхені звинувачують у членстві та заснуванні терористичної організації, а також у підготовці державної зради.