Мерц запросив Трампа до німецького села, де народився дід президента США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц апелює до німецького походження американського президента, щоб поліпшити напружені відносини – він запросив Дональда Трампа відвідати село його предків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Мерц заявив, що запросив Трампа до західнонімецького села Кальштадт, де народився і виріс дід президента, Фрідріх Трамп, який емігрував до США у віці 16 років у 1885 році.

"Я запросив його до Німеччини, щоб він відвідав село своїх предків. Я поїду туди разом з ним", – сказав Мерц на бізнес-саміті в Берліні.

Поки що невідомо, чи прийме Трамп пропозицію Мерца.

Незважаючи на часті критичні висловлювання Трампа на адресу Німеччини, яку він неодноразово називав країною, що не виконує своїх зобов'язань у сфері оборонних витрат, Трамп часто наголошує на своїх німецьких коренях.

"У мене є німецька кров", – сказав він під час зустрічі з Ангелою Меркель у 2019 році, а тодішня канцлерка з подивом відреагувала на цю фразу.

Запрошення надійшло в той час, коли Мерц готується до своєї першої офіційної поїздки до Вашингтона в статусі канцлера. Хоча дата візиту ще не визначена, Мерц заявив, що він відбудеться "незабаром".

Колишній голова BlackRock Germany і давній прихильник трансатлантичного альянсу, Мерц часто заявляв, що буде апелювати до любові Трампа до "угод", щоб зміцнити напружені відносини між США і Німеччиною з низки питань – від України до мит.

Мерц і Трамп двічі розмовляли після виборів у Німеччині.

Остання розмова відбулася під час недавнього візиту Мерца до Києва разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.