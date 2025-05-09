Мерц про тарифи Трампа: "Найкраще рішення – звести до нуля все і для всіх"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа припинити торговельну війну та скасувати запроваджені мита.

Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

У п'ятницю, 9 травня, під час свого першого візиту до Брюсселя на посаді канцлера Німеччині, Мерц заявив, що сказав Трампу, що "ескалація цього митного конфлікту – не найкраща ідея".

"Найкращим рішенням було б "звести до нуля" все і для всіх. Принаймні у короткостроковій перспективі, я сподіваюся, ми зможемо зробити кроки до зниження чинних мит", – зазначив німецький канцлер.

Також він висловив сподівання, що у довгостроковій перспективі ЄС та США вдасться домовитися про торговельну угоду.

Він наголосив, що ЄС і США мають прагнути до взаємної угоди типу "нуль за нуль", про що Єврокомісія вже висловлювалася щодо промислових товарів.

Крім того, Мерц вважає, що окрім зниження мит, ЄС повинен запропонувати "ширше визнання технічних стандартів", що дозволить суттєво розширити доступ до ринків. Прикладом він назвав автомобільні регулювання.

Зазначимо, ввечері 8 травня Мерц провів першу телефонну розмову з президентом США, у якій вони домовились "швидко вирішити торговельні суперечки", а також погодилися у тому, що війну в Україні потрібно закінчити якнайшвидше і що Росія має погодитися на припинення вогню, щоб "створити простір для перемовин".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Трампа у Вашингтоні – але лише після того, як буде підготовлений "конкретний" торговельний пакет для переговорів між Європою та Сполученими Штатами.