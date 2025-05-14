Мерц пригласил Трампа в немецкое село, где родился дед президента США

Канцлер Германии Фридрих Мерц апеллирует к немецкому происхождению американского президента, чтобы улучшить напряженные отношения – он пригласил Дональда Трампа посетить родину его предков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Мерц заявил, что пригласил Трампа в западногерманское селение Кальштадт, где родился и вырос дед президента, Фридрих Трамп, который эмигрировал в США в возрасте 16 лет в 1885 году.

"Я пригласил его в Германию, чтобы он посетил селение своих предков. Я поеду туда вместе с ним", – сказал Мерц на бизнес-саммите в Берлине.

Пока неизвестно, примет ли Трамп предложение Мерца.

Несмотря на частые критические высказывания Трампа в адрес Германии, которую он неоднократно называл страной, не выполняющей своих обязательств в сфере оборонных расходов, Трамп часто подчеркивает свои немецкие корни.

"У меня есть немецкая кровь", – сказал он во время встречи с Ангелой Меркель в 2019 году, а тогдашняя канцлерка с удивлением отреагировала на эту фразу.

Приглашение поступило в то время, когда Мерц готовится к своей первой официальной поездке в Вашингтон в статусе канцлера. Хотя дата визита еще не определена, Мерц заявил, что он состоится "в ближайшее время".

Бывший глава BlackRock Germany и давний сторонник трансатлантического альянса, Мерц часто заявлял, что будет апеллировать к любви Трампа к "сделкам", чтобы укрепить напряженные отношения между США и Германией по ряду вопросов – от Украины до пошлин.

Мерц и Трамп дважды разговаривали после выборов в Германии.

Последний разговор состоялся во время недавнего визита Мерца в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.