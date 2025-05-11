Макрон показав, як дзвонив Трампу з Києва о шостій ранку за Вашингтоном

Президент Франції Емманюель Макрон показав нарізку кадрів "із-за лаштунків" спільного візиту європейських лідерів до Києва, серед іншого – як він раннім ранком телефонував Дональду Трампу.

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик опублікували на сторінці Макрона у Facebook.

На початку відео можна бачити, як виглядає віп-вагон "Укрзалізниці", яким Макрон, Стармер і Туск прямували до Києва. На цих кадрах Макрон запитує, чи потяг прибуває о 8-й годині. З’ясовується, що за французьким часом це 7 ранку.

"Потрібно запевнити Зеленського, сказавши йому: якщо він запропонує взаємодіяти – ти взаємодієш. Але якщо перемир’я не буде дотримуватися, тоді будуть санкції. Це буде хороший баланс. І ми залучаємо американців", – пояснює Макрон на кадрах з дороги залізницею і прибуття на вокзал.

Далі (перебиваючи це іншими кадрами візиту) показують, як Макрон організував дзвінок з Трампом під час розмови європейських лідерів і Зеленського у Маріїнському палаці.

"Привіт, Дональде. Можна тебе набрати через 2 хвилини разом із Зеленським… Тоді я перенаберу через дві хвилини з усіма іншими", – каже Макрон.

"Скажіть їм, що з Трампом домовились. Можна телефонувати йому зараз. У нього 6-та ранку", – повідомляє він після того.

"Ми зараз вирішили підтримати припинення вогню, що розпочнеться з понеділка, що має протривати 30 днів, щоб почати будувати справедливий і тривалий мир. А у разі порушення перемир’я європейці і американці підготують і скоординують масштабні санкції", – повідомляють закадровою начиткою про домовленість європейських лідерів і Зеленського у Києві.

Також у відео Макрон зазначає, що "доля миру і свободи у Європі зараз вирішуються у Києві".

Нагадаємо, раніше Politico від своїх джерел дізналися, що саме Макрон телефонував Трампу, попри ранній ранок у Вашингтоні, щоб ініціювати спільну розмову.

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Після того Макрон і Мерц дали зрозуміти, що спершу Росія мала би погодитися на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали і від команди Трампа.