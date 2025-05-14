У Раді Європи розпочали процес створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 14 травня, запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

"Комітет міністрів Ради Європи підтвердив свою непохитну прихильність Україні на її шляху до справедливості та відновлення, розпочавши процес створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії", – повідомили в РЄ.

На своєму щорічному засіданні міністри також доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи на основі угоди з Україною.

Таким чином було запущено юридичну процедуру зі створення Спецтрибуналу після того, як процес отримав політичне схвалення минулого тижня у Львові.

Далі пакет документів щодо трибуналу отримає юридичне схвалення у Страсбурзі, а потім Україна і Рада Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу як міжнародної організації та статут трибуналу.

Всі ці документи вже є, вони узгоджені і вже не будуть змінюватися.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

Зазначимо, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"