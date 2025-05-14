В Совете Европы начали процесс создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Комитет министров Совета Европы в четверг, 14 мая, запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Комитет министров Совета Европы подтвердил свою непоколебимую приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, начав процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии", – сообщили в СЕ.

На своем ежегодном заседании министры также поручили генеральному секретарю Алену Берсе возглавить процесс создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии в рамках Совета Европы на основе соглашения с Украиной.

Таким образом была запущена юридическая процедура по созданию Спецтрибунала после того, как процесс получил политическое одобрение на прошлой неделе во Львове.

Далее пакет документов по трибуналу получит юридическое одобрение в Страсбурге, а затем Украина и Совет Европы подпишут соглашение о создании Спецтрибунала как международной организации и устав трибунала.

Все эти документы уже есть, они согласованы и уже не будут меняться.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году.

Отметим, что подсудимыми в рамках трибунала за преступление агрессии России против Украины будут не только руководители РФ.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"