Зеленський оцінив імовірність приїзду Путіна до нього у Стамбул

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить в те, що господар Кремля Владімір Путін зважиться приїхати до Стамбула на прямі переговори з ним, хоча повністю таку можливість не відкидає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю Spiegel.

Український президент розповів про телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої обговорювалась його поїздка до Анкари, звідки вони вдвох готові вирушити зі Стамбула, якщо Путін приїде.

При цьому Зеленський додав, що не дуже вірить у приїзд російського правителя.

"По-перше, я не дуже вірю, що Путін особисто здатний на зустріч. Мені здається, він боїться. Хоча, якщо він відчує серйозний удар по своїй економіці, то і його народ, росіяни, теж це відчують? Тому я думаю, що все-таки є шанс, що він все-таки приїде", – зазначив він.

За словами Зеленського, вони з Путіним мають "якимось чином знайти формат для припинення війни".

"Безсумнівно, є речі, щодо яких ми повинні домовитися, а технічні деталі можна обговорити в іншому форматі. Коли я зустрічаюся з Путіним, це повинно закінчуватися політичною перемогою – припиненням вогню або обміном полоненими, всіх на всіх. А якщо він не прийде, це означає, що він не хоче політичної перемоги – ні для свого суспільства, ні для нашого, до речі", – зауважив він.

Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня й інших коментарів не дає.

Американський президент Дональд Трамп заявив 14 травня, що не знає, чи з'явиться очільник Кремля Владімір Путін на переговори щодо російсько-української війни.