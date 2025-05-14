Трамп не знає, чи з'явиться Путін на переговори в Туреччині

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться очільник Кремля Владімір Путін на переговори щодо війни, які мають пройти у Туреччині.

Про це він сказав журналістам, які супроводжували його на борту літака Air Force One дорогою до Катару, повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Дорогою до Катару у середу, 14 травня, Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер, 15 травня, у Туреччині.

"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми дізнаємося", – заявив американський лідер.

Він також допустив, що може відвідати Туреччину для переговорів у рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

Як відомо, Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.