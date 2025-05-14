Зеленский оценил вероятность приезда Путина к нему в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что хозяин Кремля Владимир Путин решится приехать в Стамбул на прямые переговоры с ним, хотя полностью такую возможность не исключает.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью Spiegel.

Украинский президент рассказал о своем телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась его поездка в Анкару, откуда они вдвоем готовы отправиться в Стамбул, если Путин приедет.

При этом Зеленский добавил, что не очень верит в приезд российского правителя.

"Во-первых, я не очень верю, что Путин лично способен на встречу. Мне кажется, он боится. Хотя, если он почувствует серьезный удар по своей экономике, то и его народ, россияне, тоже это почувствуют? Поэтому я думаю, что все-таки есть шанс, что он все-таки приедет", – отметил он.

По словам Зеленского, они с Путиным должны "каким-то образом найти формат для прекращения войны".

"Несомненно, есть вещи, по которым мы должны договориться, а технические детали можно обсудить в другом формате. Когда я встречаюсь с Путиным, это должно заканчиваться политической победой – прекращением огня или обменом пленными, все на всех. А если он не придет, это значит, что он не хочет политической победы – ни для своего общества, ни для нашего, кстати", – отметил он.

Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.

Американский президент Дональд Трамп заявил 14 мая, что не знает, появится ли глава Кремля Владимир Путин на переговоры по российско-украинской войне.