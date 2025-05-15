Сікорський сподівається, що Трамп бачить глузування Путіна з переговорів

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Владімір Путін глузує з мирного процесу щодо України, і сподівається, що президент США Дональд Трамп зробить з цього правильні висновки.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський коментував відмову глави РФ прибути особисто на прямі переговори з Україною в Туреччині.

"Ми вже дізналися щось дуже корисне, а саме те, що президент Зеленський перебуває тут, у Туреччині, готовий до мирних переговорів, тоді як Владімір Путін відправив делегацію низького рівня, щоб лише виграти час", – сказав Сікорський.

"Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить це глузування в його справжньому світлі і зробить правильні висновки", – додав він.

14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.

Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Владімір Мединський.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що склад російської делегації на переговорах у Стамбулі є "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО.

Президент США Дональд Трамп каже, що все ще готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.