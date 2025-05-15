Глава МЗС Естонії: склад делегації РФ у Стамбулі – ляпас Україні і всім нам
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що склад російської делегації на переговорах у Стамбулі є "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО.
Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Тсахкна відреагував на те, що Владімір Путін особисто не прибуде в Туреччину на прямі переговори з Україною.
"Путін не з'являється. Це свідчить про те, що Путін не сприймає серйозно цю можливість досягти миру і розпочати реальні переговори", – заявив міністр.
"Навпаки, відправлення на переговори ультранаціоналістичного автора різних книг, який насправді є ніким у російській політиці, є, на мою думку, ляпасом для України, для всіх нас. Отже, Путін не сприймає цю можливість серйозно, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну", – зазначив Маргус Тсахкна.
14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Владімір Мединський.
Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.