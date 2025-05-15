Трамп каже, що може приїхати у Стамбул в п’ятницю

Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у столиці Катару Досі перед тим, як залишити країну в рамках свого близькосхідного турне.

На тлі спекуляцій щодо участі президента США в переговорах між Україною і Росією в Стамбулі, Трамп дав зрозуміти, що може приїхати до найбільшого міста Туреччини.

"Якщо щось трапиться, я поїду у п'ятницю (в Стамбул), якщо буде доречно", – сказав Трамп.

Трамп також зазначив, що, на його думку, Путін не збирався їхати у Стамбул, якщо там не буде Трампа. "Це виявилося правдою", – сказав президент США.

Нагадаємо, 14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.

Президент Володимир Зеленський у четвер повинен зустрітися в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.