Сикорский надеется, что Трамп видит насмешки Путина над переговорами

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин насмехается над мирным процессом по Украине, и надеется, что президент США Дональд Трамп сделает из этого правильные выводы.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Сикорский комментировал отказ главы РФ прибыть лично на прямые переговоры с Украиной в Турции.

"Мы уже узнали что-то очень полезное, а именно то, что президент Зеленский находится здесь, в Турции, и готов к мирным переговорам, тогда как Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня, чтобы только выиграть время", – сказал Сикорский.

"Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит эту насмешку в ее истинном свете и сделает правильные выводы", – добавил он.

14 мая правитель РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.

Российскую делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле является "пощечиной" для Украины и союзников по НАТО.

Президент США Дональд Трамп говорит, что все еще готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.