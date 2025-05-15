В Естонії 14 травня провели перше загальнонаціональне тестування системи екстреного оповіщення EE-ALARM – у результаті спрацювали понад дві третини усіх сирен.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

Загалом у рамках тесту були активовані сирени в 22 населених пунктах Естонії та прилеглих районах. В результаті спрацювали 72% сирен, з них 10% – із затримкою.

Також виявилось, що рівень звуку сирен був нижчим за запланований. У деяких випадках було чутно тріск.

"Точні причини, через які частина сирен не увімкнулася, ще з'ясовують. З високою ймовірністю мова йде про проблеми програмного забезпечення. Ми продовжимо аналіз і почнемо усувати виявлені несправності вже цього тижня", – прокоментував керівник проєкту Центру інформаційних технологій та розвитку Міністерства внутрішніх справ (SMIT) Тімо Таммемяе.

У найближчі тижні SMIT спільно з рятувальним департаментом та іншими партнерами оцінить роботу як окремих елементів системи, так і всієї системи в цілому. Пріоритетні роботи з усунення недоліків вже розпочалися.

Комплексна система екстреного оповіщення про небезпеку була розроблена за останні кілька років. Вона включає в себе різні канали і рішення: мобільні додатки, мережу сирен, а також SMS-оповіщення у зонах ризику.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Литві перевірили системи оповіщення населення, що включають сирени та текстові повідомлення на телефони.

Також у квітні у Вільнюсі презентували оновлений план евакуації литовської столиці у разі війни чи інших надзвичайних ситуацій.